الشناوي: بيراميدز يمكنه الفوز بالدوري الموسم المقبل

قال أحمد الشناوي حارس فريق بيراميدز، أن ناديه يرغب في تحقيق مركز من الثلاثة الأوائل في ترتيب الدوري العام هذا الموسم، على أن يكون هدفه الأساسي هو التتويج بلقب المسابقة في الموسم المقبل.

وأضاف الشناوي في تصريحات لقناة ناديه: "نستطيع تحقيق لقب الدوري العام الموسم المقبل إذا حققنا مركز من الثلاثة الأوائل هذا الموسم، ونأمل في التأهل لدوري أبطال افريقيا ".

وأكمل: "لدينا المقومات والدوافع التي تدفعنا لتحقيق الألقاب، الإدارة موفرة للاعبين معسكرات وجوائز مالية ولا يوجد شيء ينقص الفريق".

وأتم : "بيراميدز لديه أكثر من لاعب ذو خبرة كبيرة، ولاعبين دوليين ومحققين لأكثر من لقب، وأحاول أنا وعمر جابر وحماده طلبة نقل خبراتنا لباقي لاعبي الفريق من أجل تحقيق الألقاب".