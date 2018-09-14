أعلنت رابطة الدوري الإسباني رسميًا اليوم الجمعة، عن موعد مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة بطل الليجا في الموسم الماضي، وغريمه التقليدي ريال مدريد الوصيف، في اللقاء الأول للفريقين بمنافسات الليجا الإسبانية.

ونشر النادي الملكي عبر موقعه الرسمي، أن رابطة الدوري الإسباني، أعلنت عن موعد المواجهة بين الريال والبرسا، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري، في تمام الساعة 4.15 «بالتوقيت المحلي لإسبانيا» الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، في المباراة التي ستقام على ملعب "الكامب نو".

✅ CONFIRMED | MATCHDAY 10

🗓 Sunday 28th October

🆚 FC Barcelona

⏰ 16:15 CET

🏟 Camp Nou

#⃣ RMLiga pic.twitter.com/IuwyGQgDXJ — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) September 14, 2018

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره أتليتك بلباو، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا، والتي ستُقام على ملعب سان ماميس، في حين يواجه برشلونة، فريق ريال سويسيداد.

ويحتل برشلونة صدارة الليجا برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وفي المركز الثالث فريق سيلتا فيجو بـ 7 نقاط.

جدير بالذكر أن كلاسيكو الأرض في الموسم الماضي، كانت انتهت مواجهة الدور الأول بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقُيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو، فيما انتهت مواجهة الدور الثاني على ملعب الكامب نو بالتعادل الإيجابي 2-2.