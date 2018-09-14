قال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إن نجاح المهرجان في موسمه الأول العام الماضي، يمثل عامل ضغط وعامل مساعد في الوقت نفسه، باعتبار أن الجميع ينتظر من المهرجان آفاق جديدة.



وأضاف في لقاء مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الخميس، أن الجميع كان ينظر للمهرجان في العام الماضي على أنه طفل يحبو ويمكن التغافل عن أخطائه، إلا أنهم ينتظرون من المهرجان هذا العام، أداءًا قويًا.



وأوضح أن المهرجان واجه في موسمه الأول نظرات ترقب من أطراف العملية السينمائية، لكنه لديه المساحة هذا العام للتحرك بحرية وسمعة طيبة بعد النجاح الطاغي في العام الماضي، مشيرًا إلى تحقيق المهرجان نتائج جيدة للغاية من حيث استجابة الأفلام للمشاركة في المهرجان بدورته المقبلة.



وأشار إلى حاجة المهرجان لتطوير عوامل عديدة، وهو ما يحدث هذا العام فضلًا عن إضافة فقرة للاحتفاء بـ3 من كبار أساتذة السينما.



يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي، تنطلق دورته الثانية يوم 20 سبتمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من النجوم.



