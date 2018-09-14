السيسي يكلف ميدو برئاسة مشروع «1000 محترف» مثل صلاح والنني

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أوضح أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق هدف مشروع الألف محترف والذي تم تكليفه به من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وقال ميدو في تصريحاته ببرنامج (معكم منى الشاذلي) بقناة (سي بي سي): "الدولة كلفتني بإدارة مشروع الألف محترف الذي أمر به الرئيس عبد الفتاح السيسي".".

وأضاف ميدو: " عقدت اجتماعات مع عدة مسؤولين، الرئيس يريد أن يكون لدينا 300 أو 400 لاعب محترف على الأقل مثل محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حجازي ورمضان صبحي وغيرهم من نجومنا في أوروبا".

وشدد ميدو على فخره بتولي هذا الملف قائلًا : "فخور بهذا الملف، فهو مشروع كبير تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة".

وكشف ميدو أنه عقد أكثر من اجتماع في الفترة الأخيرة مع الوزير أشرف صبحي، مؤكدًا أنه شخصية جديرة بهذا المنصب.