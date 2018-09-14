بهاء مجدي يكشف سبب استبداله أمام طلائع الجيش

كشف بهاء مجدي الظهير الأيسر فريق الزمالك، عن سبب تغييره بين شوطين مباراة الأبيض وطلائع الجيش بالجولة السادسة في الدوري الممتاز، وهو خشية حصوله على إنذارين وطرده من اللقاء.

وحصل بهاء مجدي على إنذار في الدقيقة 24 بعد تدخله العنيف على محمد أبو المجد بوشا لاعب طلائع الجيش.

وقال مجدي في تصريحات بعد المباراة: "جروس تحدث معي بعد الشوط الأول بسبب حصولي على الانذار، وفضل تغييري خوفًا من حصولي على إنذار ثانٍ ولذلك تم استبدالي ونزول أحمد أبوالفتوح".

وكان الزمالك قد واصل انتصاراته بالفوز على إنبي بـ3 أهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت، لحساب الجولة السادسة من الدوري الممتاز. (طالع التفاصيل).