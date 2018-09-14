قال أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك سابقًا، إنه تزوج كان في التاسعة عشر من عمره، من زوجته يسرا الليثي، التي تصغره بعام واحد، مشيرًا إلى مرور 16 عامًا على زواجهما.



وأضاف «ميدو»، خلال لقائه ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية منى الشاذلي، مساء الخميس، أنه لديه 3 أبناء؛ علي، 14 عامًا، هاشم، 10 سنوات، حسين، 9 سنوات، مؤكدًا: «أولادي الثلاثة هيبقوا لاعبين، وابني الأكبر يلعب حاليًا في الناشئين».



وأوضح سبب إقباله على الزواج مبكرًا، قائلًا: «كنت متأكد أن هي دي اللي عايز أتجوزها، فكل دقيقة كانت بتمر بعيد عنها كانت تضييع وقت».



وعن علاقته بأبنائه، ذكر أنه يحبذ أن يناديه أبنائه باسم «ميدو»، معقبًا: «بيني وابني الأكبر 21 عامًا، وهذا هو فارق العمر بيني وبعض أصدقائي، لذلك أحب أن ينادونني باسمي، لكنني شديد للغاية معهم في العقاب، ولست مستعدًا لمشاهدتهم يسهرون حتى السابعة صباحًا والاستيقاظ في السادسة مساءً».