تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في أمريكا، على نحو بعث على التفاؤل، صورة لأحد المنازل الواقعة في أحد ولايات الإعصار، بعد أن فرت منه العائلة، وقامت باستخدام الأربطة الصفراء لتثبيته في الأرض خوفًا عليه من التحطم إثر العاصفة.

وجاءت ردود الأفعال مؤيدة للأمر، بينما تساءل البعض "هل سينجح هذا أم لا"، وحمل الفيديو عنوان ساخر "هل منزلك هكذا آمن؟!".

ونشرت مواطنه أخرى، صورة على "تويتر"، لأحد المنازل التي حاول أصحابها تثبيتها في الأرض بالحبال لوقايتها من الهدم خلال الإعصار، وكتبت "لدي شعور جميل بلدي ستكون على ما يرام".

I got a feeling all my SC peeps are gonna be just fine. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/lnh4TCSDpH

وكانت وكالة "ناسا" للفضاء، قد التقطت فيديو مصور لإعصار "فلورانس" من الفضاء، ونشرته على صفحتها "تويتر" خلال الساعات الماضية أظهرت قوته في الولايات المتحدة.

Cameras outside the space station captured new views of a somewhat weakened #HurricaneFlorence at 6:56 a.m. EDT Sept. 13 as it neared the U.S. Eastern seaboard. According to the National Hurricane Center, Florence is moving northwest with winds of 110 miles an hour. pic.twitter.com/vw2yxrhTmZ