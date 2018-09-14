أعاد هاتريك محمود علاء، مدافع فريق الزمالك، اليوم في مرمى طلائع الجيش، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز، إلى أذهان جماهير القلعة البيضاء ثلاثيات الأبيض في مرمى الطلائع.

وبالتخصص إعتاد لاعبو الزمالك تسجيل ثلاثة أهداف«هاتريك» في شباك طلائع الجيش، حيث افتتح عبدالحليم علي أول الثلاثيات.

وكان مؤمن زكريا صاحب ثاني هاتريك للفارس الأبيض في شباك طلائع الجيش، قبل أن يختتم محمود علاء اليوم الثلاثية الأخيرة في مرمى الطلائع.

ويستعرض«الشروق»الرياضي في هذا التقرير ثلاثيات الزمالك في مرمى طلائع الجيش.

*الهاتريك الأول "عبدالحليم علي" موسم 2004-2005

عبدالحليم علي، الهداف التاريخي لنادي الزمالك، صاحب الثلاثية الأولى في مرمى طلائع الجيش، في المباراة التي انتهت بفوز الزمالك 3-1 ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

*الهاتريك الثاني "مؤمن زكريا" موسم 2014-2015

عاود مؤمن زكريا، لاعب الزمالك الأسبق، الكرة وسجل الثلاثية الثانية للقلعة البيضاء في شباك الطلائع في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وانتهي اللقاء بسداسية نظيفة كان لمؤمن زكريا نصيب الأسد منها بثلاثية كاملة، حيث أحرز أهدافه في الدقائق 20، 49 و85 ، بينما سجل خالد قمر و عبدالله سيسيه ومحمد عبدالشافي باقي أهداف الزمالك.

*الهاتريك الثالث "محمود علاء" موسم 2018-2019

المدافع الهداف، محمود علاء، تكفل بإحراز الهاتريك الثالث للزمالك في شباك الطلائع خلال مباراة اليوم التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الممتاز، على ملعب بتروسبورت، وانتهت بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة ليتصدر الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة.

وأحرز علاء، ثلاثيته في الدقائق، 32، 57 و82 على الترتيب.