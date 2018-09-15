رايو فايكانو يعمق جراح هويسكا بالدوري الإسباني

اقتنص رايو فايكانو انتصاره الأول في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، عقب فوزه 1 / صفر على مضيفه هويسكا اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة الرابعة للبطولة.

ودع فايكانو مؤخرة ترتيب المسابقة، بعدما حصد أول ثلاث نقاط في مسيرته بالبطولة هذا الموسم، ليرتقي إلى المركز السادس عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، علما بأنه مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد هويسكا، الذي بدا واضحا استمرار تأثره بخسارته المذلة 2 / 8 أمام برشلونة في المرحلة الماضية، عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر مؤقتا.

وتقمص فلوران توفين دور البطولة في المباراة بعدما أحرز هدف فايكانو الوحيد في الدقيقة 29.