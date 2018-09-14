قال الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للدولة، إن عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة يقترب من 5.2 مليون موظف بعد تقاعد عدد من الموظفين، مضيفة أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بصدد القيام بحصر دقيق لعدد موظفي الجهاز الإداري للدولة في مطلع أكتوبر المقبل.



وأضافت «السعيد»، خلال لقائها مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الخميس، أن حوالي 37% من موظفي الجهاز الإداري تزيد سنهم عن 50 عامًا، وهو ما يمثل هرمًا مقلوبًا في مؤسسات الدولة بالنسبة لسن موظفيه، متابعة: «الدولة اتخذت خطة بوقف التعيينات في مؤسساتها».



وأوضحت أنه وفقًا لهذه الأرقام يصبح هناك موظف لكل 22 مواطنًا في مصر، وهو ما يمثل عبئًا على مؤسسات الدولة، معقبة أن نسبة كبيرة من هؤلاء الموظفين يعملون كمدرسين في وزارة التربية والتعليم، وفي المحافظات والمحليات.



وأشارت إلى العمل على خطة من أجل تقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب العمل على بناء القدرات والاستثمار في الموارد البشرية، بالإضافة إلى إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي داخل الوزارات والوحدات الإدارية.



وتابعت: «دورنا كوزارة أن نضيع السياسة وأن نساعد الوزارات المختفة من أجل تنفيذ هذه السياسات»، مشيرة إلى قرار مجلس الوزراء بإنشاء وحدات الموارد البشرية، للنظر في عملية الإحلال والتبديل في الهيكل الإداري، وتحديد المسار الوظيفي للأفراد.



