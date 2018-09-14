استشهاد طفل وإصابة آخرين في مواجهات مع الجيش الاحتلال شرق غزة

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لقي طفل فلسطيني حتفه وأصيب آخرون اليوم الجمعة، في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة، في إطار مسيرات العودة الشعبية.

وقالت مصادر فلسطينية إن طفلا عمره 14 عاما، استشهد جراء إصابته بعيار ناري في الرأس خلال مواجهات شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن ثمانية فلسطينيين أصيبوا كذلك في مناطق متفرقة شرق قطاع غزة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات المستمرة.

وبدأ آلاف الفلسطينيين بعد صلاة عصر اليوم بالتوافد إلى خيام العودة المقامة على أطراف شرق قطاع غزة قرب السياج الحدودي مع إسرائيل.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة في غزة إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات اليوم تحت شعار (المقاومة خيارنا) وهي الجمعة رقم 25 منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة يرتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين إلى 175 فلسطينيا منذ بدء مسيرات العودة فيما أصيب ما يزيد على 19600 آخرين بجروح وحالات اختناق.