تعرف على جدول مباريات ناشئي اليد في بطولة أمم إفريقيا بالمغرب

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لمنتخبات كرة اليد للناشئين مواليد 2000، المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 وحتى 22 سبتمبر الجاري بالمغرب، عن جدول مباريات البطولة.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب الوطني مبارياته بلقاء نيجيريا في الرابعة مساء غد السبت، ويلتقي في الجولة الثانية مع المنتخب المغربي بعد غد الأحد.

ويستأنف منتخب الناشئين مبارياته الأربعاء بلقاء المنتخب الجزائري في الجولة الثالثة، وأمام منتخب موريتانيا في الجولة الرابعة الخميس، كما يواجه المنتخب الغيني الجمعة في الجولة الخامسة، ويختتم مبارياته السبت 22 سبتمبر في الجولة السادسة والأخيرة.

وتشهد البطولة مشاركة 7 منتخبات هي، تونس والمغرب والجزائر وغينيا ونيجيريا وموريتانيا، بالإضافة إلى مصر، وتقام بنظام دوري من دور واحد، ويتوج المنتخب صاحب أكبر عدد من النقاط باللقب.

وتضم قائمة المنتخب الوطني كل من، يوسف علاء ومحمد عادل وعبد الرحمن حميد ومحمد سمير وأحمد فايز ويوسف أحمد ومهاب سعيد وعمر عطية وسيف هاني وحسن قداح وعادل شاكر وأحمد هشام وأحمد ياسر ويوسف طارق ومهاب سليمان وعبد الفتاح على وياسر سيف.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من: مجدي أبو المجد مدير فني، ومعه حسين زكي مدرب، وحمادة الروبي مدرب حراس، ومحمد عبد المنعم مدير إداري، ومحمد سليمان أخصائي، ومحمد سليمان محلل.

ويرأس البعثة نبيل خشبة عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويرافق البعثة علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات القومية بالاتحاد. طالع التفاصيل

جدول مباريات البطولة