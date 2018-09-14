القبض على 33 شخص بحوزتهم مُخدرات وأسلحة نارية بالشرقية

شنتَّ مديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، حملة لضبط الخارجين على القانون والمُجرمين ومروجي المواد المُخدرة بقرية الغابة التابعة لدائرة مركز أبو كبير.

وأسفرت الحملة عن ضبط 33 شخص «شديد الخطورة»، أبرزهم عبدالقادر أبو صبحي، وأحمد بلالايكا، وأشرف عمران، وبحوزتهم 29 قطعة سلاح ناري متنوعة ما بين بنادق خرطوش وأسلحة روسية، بالإضافة إلى كيلو ونصف من مسحوق الهيروين المُخدر، و14 كيلو جرام من نبات البانجو المُخدر، و150 جرام من مُخدر الاستروكس.

وشهدت الحملة تنفيذ عدد كبير من الأحكام الجزئية، فيما تحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.