تسهيلات وتخفيضات لطلاب معهد دراسات العريش

وافق د. حبش النادي، رئيس جامعة العريش بشمال سيناء، على تخفيض مبلغ 50 جنيها مصريا من رسوم كل ساعة معتمدة في برامج الدبلومة التخصصية والماجستير والدكتوراه.

قال د. عصام الدين أبوزلال، عميد معهد الدراسات البيئية بجامعة العريش، إنه تقدم للدراسة للحصول على الدبلومة العامة في العلوم البيئية 60 دارسا، و5 لنيل درجة الماجستير، و3 لنيل درجة الدكتوراه.

كما وافق رئيس الجامعة، على مد فترة القيد والتسجيل لالتحاق الطلاب للدراسة ببرامج المعهد حتى 15 أكتوبر، وذلك مراعاة لما تمر به محافظة شمال سيناء من ظروف، وتيسيرا لطلاب الدراسات العليا الراغبين في الدراسة بمعهد الدراسات البيئية بجامعة العريش، لدفع عجلة التنمية المستدامة بسيناء.