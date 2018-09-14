محمود علاء رابع مدافع في الدوري يحرز «هاتريك»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بهاتريك محمود علاء مدافع نادي الزمالك في مباراة طلائع الجيش، حقق الأبيض الفوز ونجح في تصدر الدوري الممتاز ، ليصبح رابع مدافع يسجل ثلاثية في مباراة واحدة بالدوري الممتاز(تابع التفاصيل)،.

تستعرض " الشروق" 4 مدافعين بالدوري المصري، الذين نجحوا في تسجيل هاتريك بمباراة واحدة

1- وائل القباني مع الزمالك :

سجل وائل القبانى ليبرو نادي الزمالك السابق، هاتريك فى مرمى الاتحاد السكندري في المباراة التي أنتهت بفوز الأبيض 4-2، في اللقاء الذي أقي على إستاد الاسكندرية لموسم 2003-2004 وجاءت الثلاثية في الدقائق 57، 82، 94.

2- عماد النحاس لاعب النادي الأهلي:

أحرز عماد النحاس مدافع الأهلي السابق، هاتريك في مرمي الاتحاد السكندري بالمباراة التي جمعتهم علي إستاد الاسكندرية وأنتهت بسداسية نظيفة للأحمر خلال موسم 2005/2006.

ثلاثية النحاس من بينها هدف من ركلة جزاء، والأهداف جاءت في الدقائق 8،30،68.

3- محمود فتح الله مع الإنتاج الحربي:

سجل محمود فتح الله هاتريك كثالث قلب دفاع ينجح في تسجيل الثلاثية، ونجح في تسجيلها حينما كان لاعبًا في صفوف الإنتاج الحربي وساهم في فوز فريقه على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت على إستاد السلام خلال موسم 2016/17.

أهداف فتح الله الثلاثة كان من بينهم ركلتي جزاء، وجاءت في الدقائق 38،42، 96 .

4- محمود علاء مع الزمالك :

نجح محمود علاء قلب دفاع الزمالك في تسجيل هاتريك أمام طلائع الجيش في المباراة التي أنتهت بنتيجة 3-0 للأبيض.

الثلاثية كانت خالية من ركلات الجزاء ليصبح أول مدافع بتاريخ الدوري يسجل الهاتريك بأهداف ملعوبة في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت خلال الموسم الحالي 2018/2019، وجاءت أهدافه في الدقائق 32 و57 و82.

يذكر أن حمزة الجمل مدافع الإسماعيلي، أحرز 3 أهداف للدراويش في مرمى الاتحاد السكندري في دور الثمانية من منافسات كأس مصر عام 1995.