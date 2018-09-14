الجمعة 14 سبتمبر 2018 10:17 م القاهرة القاهرة 28.3°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

في رأيك من الأحق بلقب أفضل لاعب في العالم؟
النتـائـج تصويت

روسيا تدعو واشنطن للتخلص من مخزونها الكيماوي

إيفون مدحت
نشر فى : الجمعة 14 سبتمبر 2018 - 8:34 م | آخر تحديث : الجمعة 14 سبتمبر 2018 - 8:34 م

دعت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الالتزام بتعهداتها والتخلص من مخزونها الكيماوي، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك