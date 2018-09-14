روسيا تدعو واشنطن للتخلص من مخزونها الكيماوي

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دعت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الالتزام بتعهداتها والتخلص من مخزونها الكيماوي، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.