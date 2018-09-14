روسيا تدعو واشنطن للتخلص من مخزونها الكيماوي

دعت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الالتزام بتعهداتها والتخلص من مخزونها الكيماوي، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.