قال اللواء فؤاد علام، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن الشعب المصري قد كشف جماعة الإخوان المسلمين، منذ بداية حكمهم، واتخذ موقفًا مهمًا تأييدًا للقوات المسلحة المصرية، بقيادتها المستنيرة، موضحًا أن ثورة 30 يونيو تعتبر أكبر حركة ثورية شعبية في تاريخ البشرية إلى الآن.



وأشار «علام»، خلال لقائه مع برنامج «مصر في أسبوع»، المذاع عبر فضائية «ten»، أمس الخميس، إلى تضافر الشعب والقوات المسلحة وقوات الشرطة، نحو اتجاه واحد، وهو إسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين، وإفشال سيطرتها على مصر وغيرها من الدول العربية، من أجل إقامة نظام حكم ديمقراطي مدعوم من الشعب لتولي المسؤولية.



وذكر أن ما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات الماضية، يدعم الدول العربية ككل بلا استثناء، موضحًا أن تسليح القوات المسلحة في الفترات الأخيرة، لم يسبقه أي مثيل في تاريخ المنطقة.



وأردف أن مصر أصبح لديها قوة بحرية قادرة على دفع أي خطر من شأنه أن يهدد البلاد، خصوصًا من جانب مضيق باب المندب، حتى لا تتأثر قناة السويس، هذا إلى جانب تطوير قوات المشاة والمدفعية، متابعًا: «نحن في طريقنا إلى عبور الوضع الاقتصادي المتأزم، وبالتالي من الممكن أن يعود الخير بالكامل على الشعب المصري خلال سنتين».



