الحريري يُحيط النواب بـ«سور الإسكندرية»: حاجب البحر عن المواطنين

قال المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن دائرة «محرم بك وغربال وأبيس» وسط الإسكندرية: اليوم الجمعة، إنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال؛ حول ما وصفه بالتعدي على حقوق المصريين وخاصة أهل الإسكندرية وحجب رؤية البحر عن المواطنين بحوائط خراسانية.

وطالب عضو مجلس النواب السكندري، بسرعة وقف الأعمال وانعقاد لجنة الإدارة المحلية؛ لمناقشة تفاصيل تلك المشروعات والاطلاع على التراخيص الممنوحة، وتشكيل لجنة فنية من المتخصصين لدراسة الآثار السلبية على البيئة والمجتمع من هذه التعديات على حقوق كل المصريين.

وذكر «الحريري» في طلبه، الذي حصلت الشروق على نسخة منه، أنه منذ أن بدء بناء كوبري «السلام» في منطقة سيدي جابر، على طريق البحر، نوفمبر ٢٠١٦، وهناك حاله من الغضب بين الكثير من أهل الإسكندرية، وبعد أن تم الانتهاء منه ولم يشعر أهل الإسكندرية بتحسن في السيولة المرورية.

وتابع «الحريري» القول: «اتضح للمواطنين أن الهدف من الكوبري هو خدمة المشروع الاستثماري المقام على أرض مسرح السلام وكذلك النوادي الموجودة أمامه على البحر، وخاصة نادي القوات المسلحة».

وأردف «الحريري» أن ما آثار غضب وسخط الكثيرين مجددًا هو ما يجرى الآن من إنشاءات خراسانيه على مساحه واسعة من شاطئ سيدي جابر في مستوى سطح طريق السيارات وبارتفاع الكوبري، مما حجب رؤية البحر على المواطنين.

وأخيرًا لفت عضو مجلس النواب السكندري، إلى أن البداية لم تكن من منطقة سيدي جابر فقط بل سبقها منطقة جليم وتخصيص شواطئ لمجموعه من الفنادق، وأصبح البحر لفئات بعينها دون الفئات الأخرى غير القادرة على الاستمتاع به.