الوحدة يواصل بدايته القوية بالدوري الإماراتي

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واصل الوحدة انطلاقته الجيدة ببطولة دوري الخليج العربي الإماراتي هذا الموسم، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة، بفوزه الكبير 4 / 1 على مضيفه دبا الفجيرة اليوم الجمعة في المرحلة الثانية للبطولة، التي شهدت أيضا فوز اتحاد كلباء 2 / صفر على ضيفه الإمارات.

وارتفع رصيد الوحدة إلى ست نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا ، الى حين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما ظل دبا الفجيرة بلا نقاط في قاع الترتيب عقب تلقيه خسارته الثانية على التوالي.

وتقدم دبا الفجيرة بهدف مباغت حمل توقيع أحمد خميس الخليفي في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل المغربي مراد باتنا سريعا للوحدة في الدقيقة 13.

وأضاف سيباستيان تيجالي الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 17، فيما أحرز ليوناردو دا سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 26 من ركلة جزاء.

وعاد تيجالي لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الرابع للوحدة وهدفه الشخصي الثاني، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع.

ومن جانبه، اقتنص اتحاد كلباء فوزه الأول في البطولة هذا الموسم، بتغلبه 2 / صفر على الإمارات.

وحصد اتحاد كلباء أول ثلاث نقاط في مسيرته بالبطولة هذا الموسم، محتلا المركز السابع مؤقتا، في حين احتل الإمارات المركز الثاني عشر مؤقتا بلا رصيد من النقاط.

وافتتح منصور محمد عباس التسجيل لاتحاد كلباء في الدقيقة السابعة، وأضاف مايك راموس الهدف الثاني في الدقيقة 32.