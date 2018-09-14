أحمد أشرف يحتل المركز الخامس ببطولة العالم للخماسي الحديث

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أحتل أحمد أشرف ، لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث المركز الخامس في منافسات فردي الرجال ببطولة العالم للكبار المقامة حاليًا في المكسيك.

وحقق أشرف المركز الخامس بعد أن حقق 1424 نقطة، في الوقت الذي توج فيه بالميدالية الذهبية البريطاني جيمس كوك، و حصد الميدالية الفضية الفرنسي فالنتين برادس، فيما حقق الميدالية البرونزية الأوكراني بافلو تيموشينكو.

و جاء زميله إسلام حامد في المركز الـ٢٣ محققًا ١٣٧٩ نقطة.

و شاركت مصر في البطولة بثلاثة لاعبين فقط، هم : إسلام حامد، و أحمد أشرف، و شريف ياسر.

و يقود الفريق فنيًا رؤوف حسام، المدير الفني، و ياسر عصر مدرب الفروسية. و ترأس البعثة شرين صالح، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للخماسي الحديث، و يرافق المنتخب عوض سامي للنواحي الإدارية.