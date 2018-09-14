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جوارديولا يكشف عن رغبته في تدريب أحد المنتخبات

 (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 14 سبتمبر 2018 - 12:36 م | آخر تحديث : الجمعة 14 سبتمبر 2018 - 12:36 م

أبدى جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم رغبته في تدريب أحد المنتخبات خلال مسيرته ، دون الكشف عن هوية منتخب بعينه يود تدريبه.

وقال جوارديولا خلال مقابلة أجراها معه الأرجنتيني خورخي فالدانو ، لاعب ومدرب ريال مدريد الإسباني السابق، بقناة "موفيستار تي.في" التليفزيونية، إنه يرغب في تدريب منتخب وطني ، مضيفا "سأتولى تدريب منتخب إذا أتيحت لي الفرصة لذلك. فأنا دائما لدي الشغف لذلك."

وأضاف جوارديولا "عندما كنت لاعبا في برشلونة ، وددت الانتقال للخارج وأنا في الثامنة والعشرين من عمري ، وانتقلت وأنا في الثلاثين من عمري (إلى خارج إسبانيا) ، فمن المفترض الانتقال إلى بلد آخر ورؤيته ، وإلا سيظل كل شيء كما هو وهذا أمر ليس عمليا ، لأن كرة القدم والرياضة بشكل عام تعتمد بشكل كبير على الإبداع ، ولكن عليك معرفة لغات أخرى ومقارنة ما هو جديد بما مررت به أو حققته."

وتحدث جوارديولا عن الدور الذي لعبه الأسطورة يوهان كرويف في برشلونة وكذلك في مسيرته ، قائلا إن لعبه تحت قياة كرويف كان له أثرا كبيرا في رسم ملامح مسيرته الاحترافية.


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