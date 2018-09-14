الجمعة 14 سبتمبر 2018 2:23 م القاهرة القاهرة 34.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

في رأيك من الأحق بلقب أفضل لاعب في العالم؟
النتـائـج تصويت

جوارديولا يكشف قيمة الشرط الجزائي لدي بروين

محمد كمال
نشر فى : الجمعة 14 سبتمبر 2018 - 2:13 م | آخر تحديث : الجمعة 14 سبتمبر 2018 - 2:13 م

كشف الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن قيمة الشرط الجزائي لنجم الفريق البلجيكي كيفن دي بروين .

وقال جوارديولا في تصريحات تليفزيونية : لقد أخبرني مدرب ليدز يونايتد مارسيلو بيليسا أن دي بروين هو لاعبه المفضل، أنه حقًا مثير للإعجاب .

وأضاف المدرب الإسباني عن إمكانية رحيل دي بروين إلى أي ناد أخر : أنه لاعب خارق شرطه الجزائي 250 مليون يورو ، أنه ليس للبيع .

دي بروين الذي تألق مع بلجيكا في كأس العالم ، عقده مع السيتي ينتهي في 2023 .

وكان دي بروين قد أصيب بداية الموسم ، ليعلن السيتي غيابه عن الملاعب لثلاثة أشهر .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك