جوارديولا يكشف قيمة الشرط الجزائي لدي بروين

كشف الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن قيمة الشرط الجزائي لنجم الفريق البلجيكي كيفن دي بروين .
وقال جوارديولا في تصريحات تليفزيونية : لقد أخبرني مدرب ليدز يونايتد مارسيلو بيليسا أن دي بروين هو لاعبه المفضل، أنه حقًا مثير للإعجاب .
وأضاف المدرب الإسباني عن إمكانية رحيل دي بروين إلى أي ناد أخر : أنه لاعب خارق شرطه الجزائي 250 مليون يورو ، أنه ليس للبيع .
دي بروين الذي تألق مع بلجيكا في كأس العالم ، عقده مع السيتي ينتهي في 2023 .
وكان دي بروين قد أصيب بداية الموسم ، ليعلن السيتي غيابه عن الملاعب لثلاثة أشهر .