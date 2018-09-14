جوارديولا يكشف قيمة الشرط الجزائي لدي بروين

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كشف الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن قيمة الشرط الجزائي لنجم الفريق البلجيكي كيفن دي بروين .

وقال جوارديولا في تصريحات تليفزيونية : لقد أخبرني مدرب ليدز يونايتد مارسيلو بيليسا أن دي بروين هو لاعبه المفضل، أنه حقًا مثير للإعجاب .

وأضاف المدرب الإسباني عن إمكانية رحيل دي بروين إلى أي ناد أخر : أنه لاعب خارق شرطه الجزائي 250 مليون يورو ، أنه ليس للبيع .

دي بروين الذي تألق مع بلجيكا في كأس العالم ، عقده مع السيتي ينتهي في 2023 .

وكان دي بروين قد أصيب بداية الموسم ، ليعلن السيتي غيابه عن الملاعب لثلاثة أشهر .