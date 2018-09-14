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الأشعة تكشف حجم إصابة قائد الإسماعيلي

الشروق
نشر فى : الجمعة 14 سبتمبر 2018 - 10:32 م | آخر تحديث : الجمعة 14 سبتمبر 2018 - 10:34 م

خضع اليوم الجمعة، حسني عبدربه قائد الإسماعيلي، لإجراء أشعة في أحد أصابع يده، لتحديد حجم إصابته التي تعرض لها بعد إلتحامه بمدافع إنبي في مباراة أمس الخميس.

وتغلب الإسماعيلي على إنبي 3-2، ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

وأظهرت الأشعة التي قام بإجراءها حسني عبدربه ، تعرضه لكسر بسيط، لن تعوقه عن المشاركة في التدريبات الجماعية للدراويش الاستعدادية لمواجهة طلائع الجيش.

ويرغب الإسماعيلي في تحقيق إنتصار أخر يوم الثلاثاء المقبل عندما يواجه طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة العسكري في الإسبوع السابع من منافسات الدوري العام.


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