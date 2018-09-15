العبادي: النصر على «داعش» رفع رأس العراق في المنطقة والعالم

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قال رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، اليوم الخميس، إن التضحية والنصر على تنظيم "داعش" الإرهابي رفعت رأس العراق في المنطقة والعالم.

وأضاف العبادي- خلال استقباله مسئولي هيئة الحشد الشعبي، حسب بيان أصدره مكتبه الإعلامي اليوم الجمعة، أوردته قناة (السومرية نيوز) أن العالم لو ظل سنوات يشكر العراقيين لهزيمتهم "داعش" لما أوفى، مشيدا بتضحيات وبطولات العراقيين والحشد الشعبي ومختلف صفوف القوات المسلحة.

وتابع "نحن والمواطنون في خندق واحد وهناك من اراد ركوب موجة التظاهر لكن المواطنين تحلوا بالوعي ونحن نقدر ونتفهم لحظات الغضب ونقدر عاليا تحليهم بالمسؤولية والوعي والصحوة العراقية".

وشدد على ضرورة حفظ الانتصار والمكاسب التي تحققت والحريات والسلم والاستقرار الذي يتمتع به العراقيون اليوم و"أن حريتنا يجب أن تقف عند حرية الآخرين".

وكان مجلس الوزراء قد وافق على تسجيل المركبات الخاصة بشريحة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، فيما وافق على توفير مبالغ مالية لأغراض إيصال الكهرباء لمشروع محطة ضخ بحيرة الثرثار.