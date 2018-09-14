CBC تطلق «its show time» الأحد المقبل

تعرض قناة CBC بدءا من الأحد المقبل البرنامج الجديد «it's show time» الذي يركز على صناعة الترفيه بمختلف أنواعها وأشكالها الفنية.



يقدم البرنامج، شيرين عرفه بلوجر السوشيال ميديا المعروفة، ودينا حويدق صحفية تليفزيونية، ومها الصغير مصممة الأزياء، إلى جانب مراسلين للبرنامج في العواصم العربية والعالمية.



صُممت فقرات «it's show time» لتحمل تنوعًا كبيرًا يعكس ثراء عالم الترفيه بصورة جذابة حيث يسلط الضوء على الجديد والمهم في السينما والتليفزيون والموسيقى والمسرح وما يرتبط بها في عالم الموضة وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائط، كما يتابع وينقل عن قرب أهم الأحداث والمهرجانات ويفسر أهم الظواهر.



البرنامج ينفرد بلقاءات خاصة مع النجوم المصريين والعرب والعالميين في عالم التمثيل والموسيقى بأشكال وأفكار مختلفة، كما يقدم متابعات الأفلام والعروض الفنية والترفيهية عبر لقاءات مع صناعها و مع النقاد لتحليل العمل، بالإضافة إلى تغطية البرامج التليفزيونية الناجحة التي حققت نسب مشاهدة عالية والتصوير في كواليسها مع صناعها.



يتيح البرنامج أيضا التعرف على إيرادات شباك التذاكر في السينمات العالمية وترتيب الأفلام المعروضة، كما سيتم عمل بوكس أوفيس عربي حسب الموسم السينمائي.



«it's show time» يعرض الحادية عشرة مساء كل أحد علي قناة CBC العامة.