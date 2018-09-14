كشفت راندا فارس، منسق برامج السكان والتطوع بوزارة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل مبادرة «2 كفاية»، قائلة إن هذا المشروع يهدف إلى الحد من الزيادة السكان، بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل الذي تنظمه وزارة التضامن، منذ أكثر من سنتين.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صوت الناس»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، أن هذه المبادرة تستهدف حوالي مليون و148 ألف سيدة لديهم من طفل إلى 3 أطفال في حوالي 10 محافظات، وتشمل البحيرة، إلى جانب كل محافظات الصعيد بدءًا من الجيزة وحتى أسوان.



وأوضحت أن اختيار هذه المحافظات تم بناءً على 3 معايير، وهي احتواء هذه المحافظات على أعلى نسبة خصوبة، إلى جانب زيادة نسبة الفقر، بالإضافة إلى ضمها لأكبر قاعدة مستفيدة من برنامج تكافل.



وذكرت أن هذه المبادرة تحتوي على عدة محاور أساسية، منها حملات التوعية المباشرة على الأرض داخل 2257 قرية من خلال مجموعة من الجمعيات الأهلية التي تم اختيارها بعناية خلال 7 أشهر، وفقًا لبعض المعايير، أهمها القاعدة الشعبية، والخبرة السابقة في إدارة المتطوعين.



