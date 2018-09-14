يفتتح السفير الصيني بالقاهرة سونج أيقوة، يوم الجمعة الموافق 21 سبتمبر، فعاليات النسخة الخامسة من المعرض المصري الصيني الدولي للتجارة والاستثمار «China Trade Fair»، ويستمر حتى 23 من نفس الشهر، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينه نصر.

ويهدف المعرض إلى نقل التكنولوجيا الصينية لمصر، والعمل على إبرام تعاقدات بين الصناع والتجار في الصين ومصر، وذلك ضمن خطة الحكومة المصرية والصينية، لتحويل مصر لمركز لوجستي ومركزًا لتصدير المنتجات الصينية لدول العمق الأفريقي والشرق الأوسط.

قال أحمد رأفت، رئيس مجلس إدارة شركة إكسبرس عرب -الشريك المصري المنظم للمعرض، إن المعرض يأتي ترجمة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخيرة للصين.

وأضاف أن المعرض هذا العام يأتي مختلفًا؛ حيث يضم أكثر من 300 عارض صيني، ممثلين لأكبر الماركات الصينية والعالمية في كافة القطاعات، كما يضم عدد من الماركات الصينية الأكثر شهرة حول العالم، حيث تم مراعاة إختيار الشركات التي تضيف للسوق المصرية، موضحًا أن المعرض يأنتي فرصة للتجار المصريين للاحتكاك بالسوق الصيني والوقوف على الجديد من المنتجات وإبرام تعاقدات مع الشركات الصينية.

وتابع: أن إختيار الصين لمصر لإقامة المعرض، يأتي إيمانً بالفرص الواعدة في السوق ولثقتها الشديدة في مناخ الاستثمارالجاذب لشركات الاستثمار العالمية.

ويضم المعرض ممثلين عن الحكومة الصينية والغرف التجارية والصناعية بالصين، ويُقام تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفارة الصينية بالقاهرة، ويهدف إلى تسهيل حركة التعاون والتجارة لنقل التكنولوجيا إلى مصر، ومد جسور التعاون بين مصر والصين بما يكفل تعظيم استفادة المستثمر المصري، وريادة المنتج المحلي عالميًا، وتشجيع رأس المال الأجنبى فى تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

يحضر الافتتاح سفير الصين بالقاهرة، والملحق التجارى الصيني، بحضور وفد من رؤساء مجالس الأعمال المصرية الأجنبية بمصر، ورؤساء وممثلين عن الغرف التجارية والغرف الأجنبية والمجالس التصديرية وإتحاد الصناعات وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

المعرض مقام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، وذلك ضمن سلسلة المعارض العالمية التى تقام سنويًا فى الدول التالية: (الإمارات، الأردن، تركيا، جنوب أفريقيا، البرازيل، بولندا، الهند، كازاخستان).

ويعد معرض «China Trade Fair»، أحد أكبر المعارض الدولية المتخصص بقطاع الصناعات بمصر والمنطقة العربية، حيث يتميز المعرض بتنوع المشاريع والشركات المشاركة، بالإضافة إلى تبنيه إستراتيجية واضحة لدعم الاقتصاد بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص، حيث يهدف المعرض بشكل واضح إلى النهوض بالقطاع الصناعي المصري وخلق فرص استثمارية تجذب الكثير من المستثمرين العرب والأجانب.

ويضم المعرض قطاعات «الملابس، الغزل والنسيج، الأدوات الصحية، الأجهزه الكهربائية، الأدوات المنزلية، مستلزمات البناء، الإلكترونيات، مستلزمات الإضاءة، العدد والآلات، خطوط الإنتاج، الطاقة المتجددة، المولدات الكهربائية والصناعات العذائية والمعدنية».

ويهدف المعرض دعم الاقتصاد المصري وإلقاء الضوء على الفرص المتاحة بالقطاع، إضافة إلى تسليط الضوءعلى الجهود التي تبذلها الدولة والحكومة لاسيما مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، إضافة إلى استعراض التسهيلات الكثيرة التي أقرتها الحكومة للمستثمرين منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد.

