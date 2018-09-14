الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع مستشار النمسا التعاون المشترك

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم اتصالا هاتفياً من مستشار النمسا سيباستيان كورتز.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاتصال التباحث حول العلاقات الثنائية وكذا عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وعبر مستشار النمسا عن الرغبة في تطوير العلاقات مع مصر علي كافة المستويات مشيداً بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر مؤخراً في مجال التنمية ومشروعات البنية التحتية، وكذا الخطوات الثابتة التي تنتهجها للإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن جهود مصر الفاعلة في مجال مكافحة الاٍرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن، وكذلك جهودها الناجحة في مواجهة الهجرة غير الشرعية لأوروبا عبر حدودها، مؤكداً أن النمسا بصفتها الحالية كرئيس للاتحاد الأوروبي تعتبر مصر شريكا محوريا تعول علي دوره المركزي والفاعل لاستقرار منطقة الشرق الأوسط ونشر السلام بين دوله.

وقد اكد الرئيس من جانبه علي متانة وقوة العلاقات التي تجمع مصر والنمسا وتوفر الإرادة والرغبة في دفع العلاقات الثنائية بين الجانبين الي آفاق ارحب خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية لما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأضاف راضي، أن الرئيس أوضح جهود مصر في مجال مكافحة الاٍرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وكذا ضبط الحدود البرية والبحرية، وهو الأمر الذي أسفر عن عدم تسجيل اَي حالة للهجرة غير الشرعية لأوربا من السواحل المصرية منذ شهر سبتمبر ٢٠١٦، فضلا عن استضافة مصر لملايين من اللاجئين من جنسيات متعددة داخل محافظات مصر يعيشون بشكل طبيعي مع الشعب المصري.