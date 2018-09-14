إضراب موظفي سجون في بريطانيا احتجاجا على قضايا خاصة بالسلامة

أضرب عاملون في السجون البريطانية اليوم الجمعة عن العمل احتجاجا على قضايا خاصة بالسلامة، بينها "مستويات غير مسبوقة من العنف" ضدهم.

وذكرت " نقابة مسؤولي السجون"، وهي نقابة عمالية تمثل الكثير من المسؤولين العاملين بالسجون، أنها دعت إلى الاحتجاجات بعد أن عثر مفتشون على "قائمة من الفشل" بأحد السجون المكتظة في منطقة بيدفورد، على بعد 80 كيلومترا شمال لندن.

وذكرت الحكومة أنها ستسعى لاستصدار أمر قضائي لحظر الاحتجاجات، التي وصفت بأنها "غير مسؤولة" وغير قانونية، متهمة مسؤولي السجن المضربين عن العمل بـ "تعريض زملائهم العاملين والنزلاء في مخاطر".

لكن الامين العام للرابطة ستيف جيلان قال إنه دعا إلى المظاهرات، وسط "مستويات غير مسبوقة من العنف، وإخفاق هذه الحكومة في توفير سجون آمنة".