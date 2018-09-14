دورتموند يستعيد الانتصارات ويتصدر الدوري الألماني بثلاثية في فرانكفورت

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ارتقى بوروسيا دورتموند إلى صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) مؤقتا، عقب فوزه الثمين 3 / 1 على ضيفه آينتراخت فرانكفورت اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة للمسابقة.

ارتفع رصيد دورتموند إلى سبع نقاط في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي بايرن ميونخ وفولفسبورج وهيرتا برلين، الذين سيخوضون مبارياتهم في المرحلة ذاتها غدا السبت.

في المقابل، تجمد رصيد فرانكفورت عند ثلاث نقاط في المركز العاشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

بادر عبدواللاي ديالو بالتسجيل لدورتموند في الدقيقة 36، لكن سيباستيان هالير أدرك التعادل لفرانكفورت في الدقيقة 68.

ولم يهنأ الضيوف بالتعادل كثيرا، بعدما أحرز ماريوس فولف الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 72.

وأنهى باكو ألكاسير على آمال فرانكفورت في التعادل، بعدما أحرز الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 88، ليستعيد الفريق نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بتعادله مع هانوفر بدون أهداف.