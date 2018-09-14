سان جيرمان ينذر ليفربول برباعية في سانت إيتيان بالدوري الفرنسي

حافظ فريق باريس سان جيرمان على انطلاقته المثالية ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي، بفوزه الكبير 4 / صفر على ضيفه سانت إيتيان اليوم الجمعة في المرحلة الخامسة للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز نيس على ضيفه رين 2 / 1.

وأحكم سان جيرمان (حامل اللقب) قبضته على صدارة البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، في حين تجمد رصيد سانت إيتيان، الذي تكبد خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، عند ست نقاط في المركز الثاني عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

ورغم غياب الثنائي البرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كيليان مبابي، الموقوف لمدة ثلاثة مباريات، عن اللقاء، لكن سان جيرمان فرض هيمنته المطلقة على مجريات الأمور، ليحقق فوزا سهلا على منافسه ويطمئن جماهيره قبل مواجهته المنتظرة مع مضيفه ليفربول الانجليزي في مستهل مباريات بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

افتتح جوليان دراكسلر التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة 22، قبل أن يسجل الأوروجواياني أدينسون كافاني الهدف الثاني في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

وأضاف الأرجنتيني آنخيل دي ماريا الهدف الثالث لسان جيرمان في الدقيقة 76، فيما تكفل موسى ديابي بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 84.

من جانبه، قلب نيس تأخره صفر / 1 أمام ضيفه رين إلى فوز في الوقت القاتل 2 / 1 في وقت سابق اليوم.

ارتفع رصيد نيس، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي في البطولة، إلى سبع نقاط في المركز الثامن مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، بفارق الأهداف خلف رين، صاحب المركز السابع مؤقتا، المتساوي معه في نفس الرصيد.

تقدم رين بهدف جاء عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل مالانج سار لاعب نيس هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 58، قبل أن يدرك آلان ساينت ماكسيمين التعادل لنيس في الدقيقة 77.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة، أحرز بيير لي ميلو هدف الفوز القاتل لنيس، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.