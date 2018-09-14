الجمعة 14 سبتمبر 2018 8:30 م القاهرة القاهرة 29.5°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

في رأيك من الأحق بلقب أفضل لاعب في العالم؟

النتـائـج تصويت

رئيس ائتلاف النصر في نينوي يؤكد تمسكه بالترشح لرئاسة البرلمان العراقي

بغداد - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 14 سبتمبر 2018 - 7:53 م | آخر تحديث : الجمعة 14 سبتمبر 2018 - 7:53 م

قال عضو مجلس النواب العراقي رئيس قائمة ائتلاف النصر في نينوى خالد العبيدي ، أنه يرغب في قطع الطريق أمام الفاسدين بالمؤسسات الحكومية العراقية.

ونقلت قناة - السومرية العراقية نيوز - الليلة عن العبيدي قوله ، في رده على أسباب تمسكه بالترشح لرئاسة البرلمان: "إن المسؤولية التي تحتم عليه التصدي لها من أجل أن يقطع الطريق أمام الفاسدين".

وكان رئيس قائمة ائتلاف النصر في نينوى خالد العبيدي قد قرر الاثنين الماضي ترشيح نفسه لمنصب رئيس البرلمان، فيما أشار مكتبه الإعلامي أن العبيدي يتمتع بالامكانيات التي تؤهله لقيادة البرلمان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك