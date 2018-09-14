علاء عابد عن قرار «التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية»: «صفعة قوية» على وجوههم

وصف النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، قرار قاض الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بتأييد قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 إخوانيًا.

ووجه «عابد» تحية للقضاء المصري الشامخ والنزيه، مؤكدًا أن كل ما يتم في هذا الملف يتفق مع صحيح الدستور والقانون.

وطالب النائب علاء عابد، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إدارة أملاك وأموال وأصول الجماعات الإرهابية بصورة جيدة لصالح الدولة والشعب، لافتًا إلى أن مثل هذا القرار يمثل صفعة قوية وموجعة على وجوه جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية.