اليابان تعيد فتح مطار «كانساي» جزئيا بعد إغلاقه بسبب «جيبي»

أعادت الشركة المشغلة لمطار "كانساي الدولي" في غرب اليابان، اليوم الجمعة، فتح جزء من المبنى الرئيسي، بعد 10 أيام من الإغلاق جراء إعصار قوي ضرب المنطقة؛ حيث غمرت المياه منشآت المطار وأحد مدارجه.

ومن المقرر أن يستأنف مطار كانساي الدولي، الذي يقع على جزيرة اصطناعية، تسيير 38 رحلة محلية و98 رحلة دولية في المبنى رقم 1، ويمثل هذا ما نسبته 34% من حركة الطيران بالمطار قبل العاصفة.

وكانت رحلات محلية قد استؤنفت في المبنى رقم 2 بالمطار الذي يتعامل بشكل رئيسي مع شركات الطيران منخفض التكلفة، وذلك قبل أسبوع.

وضرب الإعصار "جيبي" الذي يعد أقوى عاصفة تضرب اليابان في 25 عامًا، جزيرة أوساكا والمناطق المحيطة في الرابع من سبتمبر، مما تسبب في حدوث فيضانات طالت المبنى الرئيسي والمدرج، وتسببت العاصفة في مقتل 11 شخصا وإصابة المئات.

وتخطط الشركة المشغلة لاستئناف المزيد من الرحلات تدريجيًّا، مما يزيد العدد إلى حوالي 50% من الرقم الطبيعي كما سيتم إعادة فتح بقية المبنى رقم 1 الأسبوع المقبل.