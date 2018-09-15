وفاق سطيف يلدغ الوداد البيضاوي بهدف في دوري أبطال أفريقيا

اقتنص وفاق سطيف فوزا ثمينا 1 / صفر من ضيفه الوداد البيضاوي المغربي اليوم الجمعة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

يدين وفاق سطيف بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه السنغالي إيسلا داودي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 16.

بتلك النتيجة، تأجل حسم التأهل للدور قبل النهائي في المسابقة القارية إلى مباراة العودة التي ستقام بمدينة الدار البيضاء، حيث يكفي الفريق الجزائري التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف واحد شريطة نجاحه في هز الشباك، لضمان الاستمرار في البطولة التي توج بها عامي 1988 و2014.

في المقابل، أصبح يتعين على الوداد البيضاوي، الفائز باللقب عامي 1992 و2017، الفوز بفارق هدفين على الأقل إذا أراد تجنب الخروج المبكر من البطولة.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في المربع الذهبي للبطولة مع الفائز من مواجهة الأهلي المصري وحوريا كوناكري الغيني.