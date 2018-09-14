البابا تواضروس يصل إلى المقر الباباوي بولاية نيوجيرسي الأمريكية

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وصل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إلى المقر البابوي بسيدرجروف بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رعوية تستمر عدة أسابيع.

واستقبل البابا تواضروس مجموعة كبيرة من الكهنة والرهبان والشمامسة وشعب الكنيسة التي تزينت بلافتات الترحيب الخاصة إلى جانب ترديد الألحان والترانيم ابتهاجا بهذه المناسبة.

وكان البابا تواضروس قد غادر القاهرة صباح أمس متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة رعوية جديدة للايباراشيات والكنائس هناك.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريح، إنه يرافق البابا خلال رحلته الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم والأنبا ماركوس الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي، والقس أنجيلوس إسحق والقس أمونيوس عادل سكرتيري قداسة البابا.