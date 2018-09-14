قال اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، في تصريح صحفي له اليوم الجمعة، إن محافظة الغربية قد نالت نصيب في تشغيل مدرسة «ig» دولية حكومية، وذلك بعد توقيع بروتوكول مع مؤسسة مجموعة المدارس الدولية في مصر

وأضاف المحافظ، أنه سيعلن عن كافة الشروط المطلوبة للتقدم لها، خلال الأسبوع القادم بعد زيارة وفد مؤسسة المدارس الدولية للموقع.

وزار محافظ الغربية حديقة الأندلس بطنطا، للوقوف على وضع الحديقة على الطبيعة ودراسة السبل المتاحة لتطوير الحديقة واسترجاع قيمتها الحضارية وخلق متنفسات طبيعة لأهالي محافظة الغربية.

وأوضح محافظ الغربية، خلال الزيارة، أنه سيتم دراسة كافة الاقتراحات لتطوير الحديقة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أنها مقامة على مساحة 6 أفدنه، وتعد من المتنفسات الهامة لأهالي المحافظة.

ورافق المحافظ اللواء هشام شادي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس فتحي الفقي رئيس مركز ومدينة طنطا والأستاذ محمد متولي رئيس حي أول طنطا.