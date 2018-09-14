تحرير 39 قضية تموينية في الإسكندرية

حررت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، 39 قضية تموينية متنوعة، شمل أبرزها ضبط 1316 كيلوجرام منتجات ألبان مجهولة المصدر، و800 كيلو دقيق، و10 اسطوانات غاز بوتاجاز مُدعمين، وذلك وفقًا لبيان مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد الشريف، اليوم الجمعة.



ففي مجال السلع مجهولة المصدر، تم ضبط «م.س.ع» 41 المدير المسئول عن مخزن لمنتجات الألبان «بدون ترخيص» كائن في دائرة قسم شرطة باب شرقي، وبحوزته 1316 كيلوجرام من منتجات الألبان «مسلي، كريمة، زبده» جميعها مجهولة المصدر وبدون ثمة بيانات تجارية، وتحرر محضر جنح قسم شرطة باب شرقي.



وفي مجال السلع التموينية المُدعمة، تم ضبط «ع.ي.ا» 22 عامًا، مدير مسئول عن مخبر «حر» كائن في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية؛ لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تجميع السلع التموينية المدعمة، وبحوزته 16 جوال دقيق بلدي مدعم، بإجمالي وزن 800 كيلو، وتحرر محضر جنح قسم شرطة أول العامرية.



كما تم ضبط «س.م.ع» 35 عامًا، بائع بوتاجاز «بدون ترخيص» في دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، حيث يقوم بتجميع أسطوانات الغاز المنزلية المُدعمة، وضبط 10 أسطوانات غاز بوتاجاز منزلي، بقصد بيعها أزيد من السعر الرسمي، وتحرر محضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه.



وفي مجال البيع أزيد من السعر الرسمي تم ضبط 3 قضايا «سجائر» وفي مجال إدارة منشأة بدون ترخيص من الجهات المختصة تم ضبط 4 قضايا، وفي مجال مخالفات المخابز والمطاحن تم ضبط 4 مخالفات مخابز «2 منهم نقص وزن، و2 أنتاج خبز غير مطابق للمواصفات».



وفي مجال سحب عينات من المطاحن تم سحب 5 عينات «دقيق بلدي، قمح، رده ناعمة» لتحليلها بمعامل وزارة التموين، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار، تم ضبط 9 قضايا، وفي مجال عدم حمل شهادة صحية تم ضبط عدد 10 قضايا.