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مقتل طيار سعودي ومساعده أثناء قيامهم بمكافحة الإرهاب في اليمن

كتبت - دينا النجار
نشر فى : الجمعة 14 سبتمبر 2018 - 4:06 م | آخر تحديث : الجمعة 14 سبتمبر 2018 - 4:24 م

أعلنت قوات التحالف العربي، مقتل طيار سعودي ومساعده، أثناء قيامهم بإحدى عمليات مكافحة الإرهاب في اليمن.

وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الجمعة.


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