مقتل طيار سعودي ومساعده أثناء قيامهم بمكافحة الإرهاب في اليمن

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أعلنت قوات التحالف العربي، مقتل طيار سعودي ومساعده، أثناء قيامهم بإحدى عمليات مكافحة الإرهاب في اليمن.
وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الجمعة.