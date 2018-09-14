مدة مؤقتة هي التي يقضيها نجوم الرياضة في الملاعب، ثم يصبحون أمام منعطف مصيري إما استكمال الرياضة عن طريق السلك التدريبي، أو اللحاق بقطار جديد يشبع الهواية أو يلبي طموحات معينة.

وبعدما أعلن هشام يكن وعمرو زكي، لاعبي الزمالك والمنتخب المصري السابقين لكرة القدم، دخولهما ملاعب السياسة، وانضمامها رسميا لحزب الوفد، ليلحقا بقائمة كبيرة في كثيرين تحولوا من الملاعب إلى السياسة.

فيما يلي أبرزهم:-

هشام يكن

لاعب كرة قدم سابق بنادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة القدم، وشارك مع المنتخب في نهائيات كأس العالم 1990بإيطاليا، ‎ووقع الخميس على استمارة الانضمام إلى حزب الوفد في حضور المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب.

عمرو زكي

أعلن حزب الوفد بالأمس تعيين عمرو زكي نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، مسئولا للجنة الرياضية بالحزب، وذلك بعدما وقع استمارة عضويته للحزب.

أحمد شوبير

حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق، والوحيد الذي نجح خلال 13 عاما في الحفاظ على نظافة شباكه خلال مباريات الكأس التي شارك فيها، ساعد مصر في الوصول قبل الأخير لكأس العالم 1990 في إيطاليا، والتي حصل فيها على لقب ثالث أفضل حارس مرمى في البطولة.

بعد أن قرر الاعتزال اتجه لتقديم البرامج الرياضية والتعليق على المباريات، ثم اتجه إلى السياسة، وأنتخب عضوا للبرلمان عام 2005 ممثلا لمدينة طنطا، عن الحزب الوطني الديمقراطي "المنحل" بعد انضمامه، ثم انتخب مرة أخرى في مجلس 2010 عن دائرة الدقي إلى أن فقد مقعده بعد حل المجلس في أعقاب ثورة 25 يناير.

طاهر أبو زيد

"مارادونا النيل" كما يلقبه جمهوره، بعد الاستغناء عنه عام 1992، ورغم العروض التي تلقاها قرر الاعتزال، وبعد اعتزاله مباشرة نجح في الحصول على ثقة أعضاء الأهلى وتم انتخابه عضوا بمجلس الإدارة دورتين متتاليتين.

وفي 2010 زار "أبو زيد" انضم أيضًا لحزب الوفد، حتى عين فيما بعد وزيرًا للرياضة في حكومة الدكتور حازم الببلاوي عام 2013، إلى أن تقدمت الحكومة باستقالتها في فبراير 2014.

وفي 2015 أعلن استقالته من الحزب، وانضمامه إلى قائمة "في حب مصر" وهو نائب في البرلمان الحالي.

طارق دياب

أحد أشهر لاعبي تونس على مر التاريخ، وأفضل لاعب في إفريقيا عام 1977، عين وزيرًا للرياضة في 2011، ثم عين في نفس المنصب الحكومي عام 2013.

جورج ويا

في ديسمبر 2017، فاز اللاعب الليبيري السابق وأفضل لاعب في العالم لعام 1995، جورج ويا، بالانتخابات الرئاسية في بلاده، ليكون أول رئيس بخلفية رياضية في تاريخ بلاده.

وكان "ويا" عضوا بالبرلمان الليبيري في 2014، وأسهم في العديد من المجالات كالتعليم وقيادته حملة قوية لتشجيع الاطفال على مواصلة تعليمهم.

روماريو

في 2010 انتخب نجم كرة القدم السابق لفريق برشلونة، ونجب منتخب البرازيل روماريو عضوًا في مجلس النواب البرازيلي، عندما خاض الانتخابات في منطقة جنوب شرق ولاية ريو دي جانيرو باسم الحزب الاشتراكي، وهو الآن سيناتور في الكونجرس البرازيلي.

بيبيتو:

لحق البرازيلي خوسيه روبرتو جاما دي أوليفيرا المعروف بـ "بيبيتو" بزميله روماريو في عالم السياسية أيضًا، بعدما شكلا ثنائيًا عظيمًا في كأس العالم.

وبدأ بيبيتو حياته السياسية في عام 2010 كمرشح لنائب ولاية ريو دي جانيرو داخل الحزب الديمقراطي، وفي عام 2014 جدد ولايته لمدة أربع سنوات بل بات الثنائي البرازيلي التاريخي الشهير.

جياني ريفيرا:

هو أول لاعب إيطالي فاز بالكرة الذهبية، ثم دخل عالم السياسية واختير نائباً في البرلمان الإيطالي، وتم تعيينه سكرتيراً للدولة في وزارة الدفاع، ثم نائباً في البرلمان الأوروبي.

رومان بافليوتشينكو

لاعب المنتخب الروسي السابق رومان بافليوتشينكو، انضم إلى حزب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "روسيا العادلة" وأصبح نائبا لمجلس مدينة ستافروبول الروسية مسقط رأسه لخدمة المدينة.

فالديراما

اللاعب الكولومبي الدولي الشهير كارلوس ألبرتو فالديراما الذي قدم الكثير من الخدمات لكرة القدم الكولومبية، دخل على خط السياسية بعد اعتزاله حينما ترشح لعضوية مجلس الشيوخ الكولومبي عام 2014.

جاري كاسباروف

ربما كان من أبرز الرياضيين العالميين الذين دخلوا عالم السياسة في السنوات الأخيرة الروسي جاري كاسباروف، بطل العالم الأسبق في الشطرنج المولود في أذربيجان من أم أرمينية‏،‏ الذي بلغ من عبقريته درجة أنه‏،‏ فضلا عن كونه بطلا للعالم في الشطرنج لسنوات عديدة‏،‏ نجح عام ‏1996‏ في التغلب على الكمبيوتر الخارق‏ "ديب بلو‏".

‏وبعد اعتزاله الشطرنج عام‏ 2005، أنشأ‏ الجبهة المدنية المتحدة‏‏ الداعية إلي الديمقراطية والتي عارض من خلالها حكم الرئيس فلاديمير بوتين‏، ثم انضم إلى تحالف‏‏ روسيا الأخرى‏ الذي يجمع بين الحزب البلشفي الوطني وحزب العمال اليساري المتشدد‏.

أوليج بلوخين

لاعب كرة القدم السوفييتي السابق، ومدرب كرة قدم أوكراني، والحاصل على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 1975، انضم إلى البرلمان الأوكراني في فترتين، الأولى من 1998 حتى 2002 ، ثم من 2002 حتى 2006.

سيرجي بوبكا

يعتبر بوبكا أسطورة ألعاب القوى في ثمانينيات القرن الماضي، وتم اختياره أفضل رياضي عالمي عدة مرات، ومايزال سيرجي بوبكا يحتفظ برقمه العالمي الذي حققه عام 1994 في إيطاليا.

تولى عدة مناصب في الاتحاد الرياضي لألعاب القوى بعد اعتزاله، إلى أن انتخب نائبًا في البرلمان الأوكراني لدورة واحدة ما بين 2022 و2006.