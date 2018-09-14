«سينرجي» تتولى مهمة الترويج لمصر سياحيا

• «هيئة التنشيط» تستعين بالمكاتب الخارجية للترويج السياحى فى كل سوق على حدة

قال مصدر وثيق الصلة بوزارة السياحة، إن هيئة تنشيط السياحة ستتعاقد مع شركة سينرجي، لتولى مهمة عمل علاقات عامة لتحسين صورة مصر السياحية في الخارج خلال السنوات القادمة.

وقالت مصادر مطلعة، إن التحالف الذي أبرمته سينرجي أخيرا مع مجموعة «إم سى إن» ــ التابعة للمجموعة العالمية «ذا إنترناشيونال جروب أوف كومبنيز»، والتي تمتلك مكاتب شركات عالمية منتشرة حول العالم ــ هو الذي سيساعد سينرجي في إتمام مهمة الترويج لمصر في الخارج من خلال مكاتب جروب أوف كومبنيز.

يذكر أن إنترناشيونال جروب أو كومبانى ipg، والتي تعمل فى مجال وتقنيات الدعاية والإعلان والتسويق الرقمي عالميا، هى شركة أمريكية مدرجة في بورصة نيويورك العالمية، تقدم خدمات متكاملة لأكثر من 4000 عميل منتشر في 100 دولة، وتمتلك عددا من الشركات منها ويبر شاندويك، مومنتيم، وتتولى الشركة مهام الدعاية والترويج وتنفيذ أكبر الحملات الدعائية الناجحة لأشهر الأسماء والعلامات التجارية.

والمعروف أن تعاقد الوزارة مع شركة «جي دبليو تي» مع وزارة السياحة ينتهي في 17 سبتمبر الحالي.

وأضاف المصدر أن هيئة التنشيط تقترب من التعاقد مع شركة «سينرجي» إحدى أذرع مجموعة «إعلام المصريين» لتتولى مهمة تحسين الصورة لمصر في الخارج من خلال مكاتبها المنتشرة حول العالم.

وقالت مصادر من هيئة تنشيط السياحة إنه تم الاتفاق حاليا على أن تتولى مكاتب هيئة التنشيط في الخارج مهمة الترويج والدعاية وعمل الحملات الإعلانية من خلال شركات داخل كل سوق على حدة، حتى تقوم الهيئة بعمل مناقصة جديدة قد تستغرق إجراءاتها شهورا، متوقعة ألا تقوم الهيئة بعمل حملة جديدة.

وحصلت «جي دبيليو تي» على مناقصة الترويج قبل 4 سنوات، بعد المنافسة مع 7 شركات تقدمت بعروض فنية للمنافسة على المناقصة من أصل 17 شركة سحبت كراسات الشروط، كانت من ضمنهم شركة ويبر شاندويك، وشركة دي بي، بقيمة بلغت 21 مليون دولار، وهى قيمة أقل بـ50% عن القيمة التى رصدتها الهيئة فى المناقصة.

ولم يتثن لـ«الشروق» الحصول على رد من وزارة السياحة.