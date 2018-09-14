11 معيارا لتحقيق السلامة الصحية بمدارس شمال سيناء

أعلنت إدارات الطب الوقائي والتثقيف في مديرية الصحة بشمال سيناء، البدء في تطبيق خطة الوزارة بشأن الخطوات المطلوبة، لتحقيق عوامل الصحة السليمة في المدارس والجامعات.

ووضعت مديرية الصحة بشمال سيناء، 11 بندًا تسعى لتحقيقها في جميع المدارس الحكومية والأزهرية، والخاصة، والجامعات، والمدن الجامعية.

وبحسب البيان الصحي، أنه تم التأكيد على ترصد الأمراض المعدية بين الطلاب، والكشف الدوري عليهم من خلال الزائر الصحي بالمدارس والمشرفات الصحيات بالمدن، والإبلاغ الفوري عن أي أمراض معدية فور اكتشافها، وحصر أعداد الطلاب المستهدفين بالتطعيمات الدورية، وحث الطلاب على اتباع أساليب النظافة العامة، وإحكام الرقابة الصحية على أماكن تداول الأغذية في المدارس والمدن الجامعية، والمتابعة الدورية لمياه الشرب ومصادر المياه، وأخذ العينات دوريًا لفحصها، والإشراف على عمليات غسيل خزانات المياه دوريًا، وإحكام الرقابة على البيئة الداخلية للمدارس، والتخلص من المخلفات الصلبة والسائلة بوسائل صحية، ومراعاة النظافة العامة للمنشأة التعليمية والتهوية وأدوات النظافة، والتأكد من نظافة دورات المياه واستخدام المطهرات، وتكثيف ندوات التثقيف الصحي، والتوعية للطلاب داخل المنشآت التعليمية.