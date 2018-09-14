«ترامب» يتهم «كيري» بتقويض سياسته تجاه إيران

- انتقادات حادة للرئيس الأمريكى بعد اتهامه الديمقراطيين بتضخيم حصيلة قتلى أعاصير بورتوريكو



وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، انتقادات لاذعة لوزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، على خلفية عقده اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين بعد مغادرة منصبه، واتهم «كيري» بتقويض جهود إدارته بخصوص الملف الإيرانى.

وقال «ترامب» في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "لقد عقد جون كيري اجتماعات غير شرعية مع النظام الإيراني المعادٍ جداً، الأمر الذي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تقويض عملنا العظيم، وهو ما يلحق الضرر بالشعب الأمريكي".

وأضاف ترامب: "قال (كيرى) لهم أن ينتظروا حتى (رحيل) إدارة ترامب!. هل تم تسجيله بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب؟، إنه أمر سئ"، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقانون تسجيل الوكلاء الأجانب، هو قانون موجه لجماعات الضغط والوكلاء الذين يمثلون مصالح سياسية لدول أجنبية في الولايات المتحدة، ويتطلب منهم الكشف عن علاقاتهم مع الحكومات الأجنبية والأنشطة المالية المرتبطة بها.

وأقر "كيري"، الأربعاء الماضي، بعقد لقاءات سرية مع كبار المسؤولين الإيرانيين لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، لكنه أكد عدم وجود أي مفاوضات تهدف إلى تقويض سياسات إدارة ترامب.

وفي مايو الماضي، أعلن "ترامب" انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وأعاد فرض عقوبات على طهران، ودخلت الدفعة الأولى من العقوبات حيز التنفيذ مطلع أغسطس الماضي، ومن المقرر أن تليها دفعة ثانية في الخامس من نوفمبر المقبل تطال قطاعي النفط والغاز اللذين يلعبان دورا أساسيا في الاقتصاد الايراني.

من جهة أخرى، شكك الرئيس ترامب فى التقارير الرسمية التي تحدثت عن مقتل 3 آلاف شخص في بورتوريكو جراء الأعاصير العام الماضي، مشيرًا إلى أن عدد القتلى بعد الإعصار تراوح ما بين 6 إلى 18 شخصًا، مشيدًا برد فعل إدارته إزاء أعاصير بورتوريكو قائلاً: إنه "نجاح باهر لم يلق المديح الذي يستحقه".

وأضاف "ترامب" في تغريدة على "تويتر": "لم يمت ثلاثة آلاف شخص في الأعاصير التي اجتاحت بورتوريكو"، متهمًا الديمقراطيين بتضخيم العدد الرسمي للقتلى "لجعله يبدو في أسوأ صورة ممكنة"، مشيرًا إلى أن عدد القتلى في إعصار بورتوريكو تم المبالغة فيه عن طريق إضافة من توفوا لأسباب طبيعية مثل كبر السن، مختتمًا تغريدته قائلاً: "سياسة رديئة. أحب بورتوريكو".

وجاء ذلك في الوقت الذي يقترب فيه الإعصار "فلورانس" من الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

من جانبها، خاطبت كارمن يولين كروز، عمدة مدينة سان خوان عاصمة بورتوريكو، ترامب في تغريدة قائلة: "يمكنك أن تحاول أن تتنمر علينا بتغريداتك ولكننا نعلم أن حياتنا مهمة، "لن تسلبنا أبدا احترامنا لذاتنا. عار عليك".

وقال ألان ليفين، وهو مسؤول جمهوري فى ولاية فلوريدا، عبر "تويتر": "سيدي الرئيس. إلتزم الصمت، أي موت، سواء كان واحد أو ثلاثة آلاف هو مأساة. هذا لا يعني أنك السبب، الأمر لا علاقة له بك. أظهر التعاطف مع العائلات".

بدوره، قال عضو مجلس النواب، لويس جوتيريز (ديمقراطي) إن "العدد يعتمد على الواقع والحقيقة. من ماتوا فى بورتوريكو أكثر من الذين لقوا حتفهم في إعصار كاترينا، وفي هجمات 11 سبتمبر. هذه ليست أخبار مزيفة سيدي الرئيس".

يشار إلى أنه فى يوليو الماضي، خلصت دراسة أجرتها جامعة جورج واشنطن إلى أن 2975 شخصًا توفوا في بورتوريكو جراء الإعصار ماريا، الذي ضربها في سبتمبر 2017.