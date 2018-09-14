المتحدث باسم نتنياهو يتنحى مؤقتا لاتهامه بالاعتداء جنسيا على 12 امرأة

ذكرت وسائل إعلام أن أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تنحى مؤقتا عن منصبه يوم الخميس بعد أن اتهمته 12 امرأة بالتورط في سلوك غير لائق جنسيا.

وقال ديفيد كييز، المتحدث باسم نتنياهو لوسائل الإعلام الأجنبية، في بيان نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إنه أخذ إجازة ليثبت براءته، بعد اتهامات من 12 امرأة. وأضاف البيان "انا واثق تماما من أن الحقيقة ستظهر".

وقالت إحدى النساء، وهي جوليا سالازار، المرشحة لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك، على تويتر يوم الثلاثاء إنها "كانت ضحية اعتداء جنسي من قبل ديفيد كييز".

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن كييز اعتدى على سالازار جنسيًا في شقته في نيويورك في عام .2013.

وفي وقت لاحق كتبت مراسلة صحيفة وول ستريت جورنال، شايندي رايس، أنها "واجهت أيضًا لقاءً مروعًا مع ديفيد كييز ذات مرة وأنها تصدق (سلازار) بنسبة 100%".

وقالت رايس: "لم يكن لدى الرجل أي فكرة عن كلمة (لا) ". وأضافت: "بغض النظر عن عدد المرات التي قلت فيها لا، فإنه لم يتوقف عن الضغط عليّ".

وأضافت "استطعت ان اخلص نفسي سريعا وكانت لحظة قصيرة وغير مريحة. لكنني عرفت أنني تخلصت من شخص مفترس".

وقال كييز لصحيفة تايمز الأربعاء: "كل هذه الاتهامات مضللة إلى حد كبير والكثير منها مزيف بشكل قاطع".