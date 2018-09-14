حملات تموينية على أسواق القاهرة لضبط الأسعار ومواجهة الغش التجاري

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مدير مديرية التموين بالمحافظة، بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الأحياء، على الأسواق والمحلات والمطاعم وجميع المنافذ الخاصة والعامة وثلاجات اللحوم والأسماك المجمدة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد المحافظ، في بيان له اليوم الجمعة، على ضرورة الاستمرار في عملية ضبط الأسواق والأسعار، وتفعيل التفتيش والرقابة التجارية، لحماية المستهلك من أساليب الغش والتلاعب التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر والغير مطابقة للمواصفات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مع الحرص على التفاعل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد بشأن وجود منتجات فاسدة بالأسواق والتحرك السريع لمصادرتها وإحالة المخالفين للنيابة.

ومن جانبه قال إبراهيم عسقلاني، مدير مديرية التموين بالقاهرة، إن الحملات التي قامت بها المديرية أمس، شملت معظم مناطق القاهرة وأحيائها، وخاصة شرق وغرب مدينة نصر، ومصر الجديدة، والبساتين، ومصر القديمة، والمقطم، وحلوان، والقاهرة الجديدة، والقطامية، والوايلي وشبرا، والتي أسفرت عن تحرير أكثر من 35 محضرًا متنوعاً ما بين عدم وجود شهادة صحية ومزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر عدم الإعلان عن الأسعار.

وتابع، تم ضبط 350 كجم دواجن ولحوم مجمدة مجهولة المصدر، و80 كجم أسماك فاسدة، و60 كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ونجحت الحملات في مصادرة 2 طن أرز أبيض، و300 كجم سكر غير مدون عليه بيانات وبدون فواتير حيازة ومجهول المصدر، وشملت الضبطية أيضًا، 1طن ملح، و40 جركن زيوت طعام فاسدة، و800 لتر، و336 زيت زيتون ومنتجات عسل نحل منتهى الصلاحية، ومنتجات أخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف، أن المضبوطات لم تقتصر فقط على السلع الغذائية، بل شملت 150علبة زيت فتيس، و190 موتور رفع مياه جاهز للبيع بدون بيانات، و150سجادة صلاة، و800 كجم صابون سائل، و4000 باكو معسل بدون علامة تجارية، و1400 قطع جوارب مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.