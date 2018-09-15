مدير الكرة بالأهلي ينتقد آلية تطبيق تقنية الفيديو في الدوري السعودي

قال موسى المحياني، مدير الكرة بالفريق الأول للأهلي، إن ناديه تعرض للظلم بسبب آلية تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد، خلال مواجهة أحد في الجولة الثانية لدوري الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم).

وحقق الأهلي أولى انتصاراته في الدوري هذا الموسم، بعد تغلبه على مضيفه أحد 2 / صفر اليوم الجمعة.

وقال المحياني في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة، إن فريقه تعرض للظلم مرتين بسبب تقنية حكم الفيديو، الأولى أمام التعاون، والثانية ضد أحد.

وفسر تصريحاته بقوله "من المفترض أن يتم تطبيق تقنية الفيديو على الفريقين، وليس على فريق واحد مثلما يحدث معنا".

كان الأهلي اضطر للعب بعشرة لاعبين في المباراة بعد طرد مدافعه الإسباني أليكسيس رواناو، بعد الاحتكام لتقنية حكم الفيديو.

وشدد المحياني على جاهزية فريقه لخوض أي مباراة هذا الموسم، مشيرا إلى أن إدارة الأهلي تعاقدت مع لاعبين لمواجهة أسوأ الاحتمالات.

ورد على موقفه من استمرار الدوري خلال بطولة كأس أمم آسيا 2019، التي ستقام بالإمارات مطلع العام القادم، رد المحياني بقوله "لا يهمنا توقف أو استمرار البطولة، تعاقدنا مع لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمواجهة أسوأ الاحتمالات هذا الموسم".