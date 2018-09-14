خسرت سلسلة مطاعم صينية شهيرة نحو 190 مليون دولار، بعدما عثرت إمرأة حامل على فأر، خلال تناولها جزء من وجبتها في المطعم، يوم 6 سبتمبر الجاري.

وسجلت أسهم مطعم "شيابو شيابو"، أدنى مستوى لها منذ عام تقريبًا، بعد غلق فرع المطعم الذي شهد الواقعة في مقاطعة "شاندونغ" الصينية مؤقتًا.

وانتشار صور الفأر الميت في الحساء على شبكات الإنترنت، وبخاصة موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي في الصين، والذي طالب رواده بضرورة مقاطعة سلسلة المطاعم، وعبر أحدهم قائلاً: "لقد كان "شيابو شيابو" دائمًا أحد المطاعم المفضلة لدي وكنت أعتقد أنها كانت نظيفة تمامًا لا يمكنني تصديق ذلك".

وحسبما نقلت وكالة "بي بي سي" البريطانية، فقد تلقت السيدة الحامل عرضًا من المطعم، بلغت قيمته 5000 يوان صيني، أي ما يعادل 729 دولارًَا، لكن زوجها رفض اتخاذ أي إجراء بشأن قيمة التعويض قبل أن تخضع زوجته لفحص كامل، وبحسب رواية الزوج فإن أحد الموظفين بالمطعم اقترح عليه أن تجري الزوجة عملية إجهاض، إذا كانت قلقة على صحة الطفل، وعرض عليه 20 ألف يوان لإجراء العملية.

أصدر المطعم في البداية بيانًا يوم السبت الماضي، قال فيه إنه يستبعد احتمال أن تكون مشكلة في النظافة قد تسببت في سقوط الفأر في الوجبة الساخنة، لكنه حذف البيان في وقت لاحق، في الوقت الذي قالت فيه سلطات مدينة "ويفانغ"، الواقع فيها المطعم، إنها ستجري تحقيقات مع المطعم.