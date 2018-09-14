قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على قوائم انتظار حالات التدخل الجراحي الحرجة، تعد مثالًا لتكاتف الجهات المختلفة، مشيرًا إلى تعاون وزارة الصحة مع وزارة التعليم العالي ومنظمات المجتمع المدني ومستشفيات القوات المسلحة ووزارة الداخلية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «طلب إحاطة»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن العمل بدأ في المبادرة منذ نحو شهرين بهدف إنهاء القوائم الأساسية التي تضم أكثر من 17 ألف مريض خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، إلا أنه خلال الشهرين الماضيين تم علاج أكثر من 18 ألف مريض.



وأوضح أن المشروع ما زال مستمرًا مع تواصل تسجيل المرضى لبياناتهم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة أو بالاتصال عبر الخط الساخن لتوجيههم للمستشفيات لإجراء العمليات الجراحية، لافتًا إلى مد مشروع الانتهاء من قوائم الانتظار لمدة 3 سنوات، لتفادي حدوث تراكم في المرضى وتكرار المشكلة مرة أخرى.



وأشار إلى وجود فريق للجودة يتابع المرضى قبل وعقب إجراء العمليات الجراحية، لعلاج أية مشكلات قد يتعرضون لها، وللاطمئنان على عدم تكبدهم أية مبالغ مالية لأن المبادرة كاملة مجانية بداية من الفحوصات وحتى إجراء العملية.



