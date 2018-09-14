الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون وتعميق الثقة السياسية مع تشيلي

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أكدت الصين استعدادها لإجراء تبادلات أوثق على مختلف المستويات مع تشيلي، وتعميق الثقة السياسية المتبادلة، وتعزيز ربط الاستراتيجيات، وبناء الحزام والطريق بشكل مشترك من أجل تحقيق التعاون المربح للجميع.

جاء ذلك خلال لقاء نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان ، اليوم الجمعة ، بوزير خارجية تشيلي روبرتو أمبويرو في بكين.

وقال وانغ إن الصين تدعم إتباع شعوب دول أمريكا اللاتينية مسارات تنموية تناسب تاريخها وثقافتها وظروفها الوطنية ، مشددا على أن الصين تعتبر تشيلي شريكا مهما في أمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا - الباسيفيك.

ودعا وانغ البلدين لإجراء المزيد من التبادلات الشعبية، وبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية بشكل مشترك.

من جانبه ، أعرب وزير خارجية تشيلي روبرتو أمبويرو عن أمله في تعزيز التعاون بين تشيلي والصين، وتحقيق

اسهامات مستمرة في بناء الحزام والطريق والتبادلات الشعبية.

ويقوم أمبويرو بزيارة رسمية للصين من 13 حتى 15 سبتمبر.