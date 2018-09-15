بالصور – منتخب السلة يهزم تشاد في افتتاح المرحلة النهائية من تصفيات المونديال

استهل المنتخب الوطني لكرة السلة مشواره بالمرحلة الثانية من تصفيات إفريقيا المقامة بمدينة "رادس" التونسية والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2019 بالصين، بالفوز على منتخب تشاد مساء اليوم، الجمعة بنتيجة 99-83.

تفوقت تشاد في الفترتين الأولى والثانية بنتيجة 23-21 و49-43، قبل أن يعود منتخب مصر للمباراة من جديد ويتقدم في الفترة الثالثة بنتيجة 73-63 ثم الفترة الرابعة والأخيرة 99-83.

وكان عمر طارق عرابي لاعب المنتخب أفضل المسجلين في اللقاء برصيد 18 نقطة و10 ريباوند وبلوك وحيد.

ويواجه منتخب مصر نظيره التونسي في السابعة مساء غدا السبت بالجولة الثانية من التصفيات.

وفي نفس الجولة تغلبت مالي على إفريقيا الوسطى 66-65، وأنجولا على الكاميرون 83-76، والسنغال على رواندا 94-89، وتونس على المغرب 65-50 ونيجيريا على ساحل العاج 82-72.

ويلعب المنتخب الوطني منافسات المرحلة الأخيرة من التصفيات، حيث تضم مجموعته 6 منتخبات وهم: تونس، تشاد، الكاميرون، أنجولا، المغرب، حيث من المنتظر أن يتأهل صاحب المركز الأول والثاني للمونديال

ونجح المنتخب في حجز مقعده بالتصفيات النهائية بعدما جاء ثالثًا في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، خلف الوصيف أنجولا الذي حل ثانيًا برصيد 10 نقاط، و المتصدر تونس برصيد 12 نقطة.

وضم عمرو أبو الخير، المدير الفني للمنتخب 12 لاعبًا لخوض التصفيات وهم: "رامي جنيدي، هيثم كمال ، عمر طارق ، عاصم مرعي ، رامي إبراهيم ، يوسف شوشة ، محمد طه ، أحمد خلف ، عمر عابدين ، إبراهيم خالد ، أيمن شوكت ،باسم الليثي"، وتم استبعاد إبراهيم الجمال وعمرو الجندي للإصابة، في الوقت الذي لم يستدعي أبوالخير، جميع لاعبي دوري الجامعات الأمريكي والمحترفين باستثناء عاصم مرعي. طالع التفاصيل

إحصائيات أفضل مسجلي في المباراة